Generali sigla jv con Accenture per accelerare digitalizzazione

(Teleborsa) – Generali e Accenture hanno annunciato oggi la creazione di una joint-venture per accelerare la strategia di innovazione e digitalizzazione del gruppo assicurartivo, attraverso l’adozione di un nuovo modello basato sul Cloud e l’implementazione di tecnologie come intelligenza artificiale e big data.

Accenture parteciperà con una una quota azionaria minoritaria e metterà a disposizione di GOSP – Group Operations Service Platform, un team di risorse dedicate, con know-specifico di trasformazione, change management e innovazione. Tale sistema realizzerà progetti e soluzioni volti ad accelerare la digitalizzazione dei processi aziendali e a migliorare la collaborazione all’interno dei diversi ambiti del Gruppo.

Ciò permetterà di conseguire importanti risultati operativi ed economici, in particolare sinergie di costo e miglioramento dei livelli di servizio, in linea con le aspettative digitali di clienti, agenti e dipendenti.

Il General Manager del Gruppo Generali, Frédéric de Courtois ha ricordato che “innovazione e trasformazione digitale rivestono un’importanza fondamentale nel nostro piano strategico Generali 2021”, affermando che la compagnia ha scelto “un partner di grande esperienza e valore nel settore digitale come Accenture”, con la quale è stata avviata una collaborazione di lungo periodo.

“Il Cloud e le nuove tecnologie rappresentano un’enorme opportunità in termini di agilità, di resilienza e di efficienza operativa sul quale poter costruire un vero differenziale competitivo”, ha affermato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia, aggiungendo “collaborare con un grande player come il Gruppo Generali ci consentirà di costruire un’eccellenza per l’intera Industry, sia a livello nazionale che internazionale”.

Daniele Presutti, Insurance Lead Europe di Accenture, ha spiegato che “GOSP consentirà al Gruppo Generali di portare a scala le capability digitali, creare sinergie a livello internazionale, abilitare strutture di costo più agili e valorizzare le risorse interne, posizionandosi ai vertici del mercato”.

“GOSP rappresenta una nuova modalità di governo della tecnologia”, ha sottolineato Ottorino Passariello, Head of Group Operations & Processes del Gruppo Generali, aggiungendo “saremo in grado di dare un ulteriore importante impulso allo sviluppo innovativo dei processi digitali delle reti agenziali e dei dipendenti di Generali, con indiscutibili benefici anche per i nostri clienti”.