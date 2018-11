Generali si lancia con Amazon per una “casa più sicura e interattiva”

editato in: da

(Teleborsa) – Super tecnologica e simpatica l’iniziativa lanciata dalle Assicurazioni Generali per chi stipula una polizza casa: una collaborazione con Amazon e l’utilizzo del servizio vocale Alexa per ricevere a casa tutti i “consigli” su come muoversi e gestire in sicurezza la propria abitazione.

A partire da novembre i clienti Generali Italia che acquisteranno una polizza casa della Linea “Sei a Casa”, nell’ambito dell’iniziativa “Tu chiedi la tua casa risponde” presso le oltre 1300 agenzie della Compagnia, riceveranno un Amazon Echo Dot, l’altoparlante intelligente che permette di utilizzare il servizio vocale Alexa.

Generali Italia è la prima assicurazione italiana a creare una Alexa skill. La versione italiana di Alexa contiene la voice app Generali Casa con contenuti e suggerimenti per la cura dell’abitazione e la gestione di piccoli inconvenienti domestici. L’app sarà presto arricchita con altri contenuti di edutainment legati ai servizi assicurativi e alla prevenzione dei rischi.