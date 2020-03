Generali, Sesana: “Nuove coperture disegnate per offrire sostegno a famiglie e imprese”

editato in: da

(Teleborsa) – Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, le compagnie Generali Italia e Alleanza hanno lanciato nuove coperture assicurative per famiglie ed imprese, attivabili senza limiti territoriali e quindi non solo per le Zone rosse. Teleborsa ha incontrato ed intervistato Marco Sesana, Country manager e Ceo di Generali Italia, che ha spiegato i dettagli di questa iniziativa.

“Si tratta di un’iniziativa che cerca di dare sostegno alle famiglie ed alle imprese in un momento di difficoltà”, ha affermato il manager, spiegando “abbiamo previsto indennizzi in caso di contagio per le persone e indennizzi in caso di interruzione dell’attività per le imprese”.

“Queste iniziative senza limitazioni di territorio per i nostri clienti già in portafoglio e per i nuovi clienti vogliono dare al Paese un segnale di ripartenza anche dopo questa situazione, perché credo sia importante per tutti tornare all’attività quotidiana”.

Per quanto riguarda le coperture per le famiglie, Sesana ha spiegato che si tratta di diarie e indennizzi. “Questo vale sia per Alleanza assicurazioni che per General Italia”, ha precisato, spiegando che si tratta di “un indennizzo che va a coprire sia i clienti che hanno già in portafoglio delle polizze Immagina Benessere Semplice, sia i nuovi clienti che vogliono acquistare queste polizze”.

Per le imprese – ha sottolineato – “il cuore della protezione è quella della copertura e indennizzo in caso di interruzione dell’attività causata da un contagio”. “Questo vale per tutti i clienti in portafoglio di Generali Italia – ha aggiunto – è una misura che possiamo estendere per i prossimi mesi e credo che dia tranquillità alle imprese per poter svolgere tutte le attività e per poter tornare alla normalità, senza paura di avere dei danni da interruzione del business”.