Generali Re, alla Tour Saint Gobain 4 certificazioni di sostenibilità ambientale

(Teleborsa) – Generali Real Estate e Saint-Gobain annunciano che Tour Saint-Gobain, che ospita il nuovo headquarter globale di Saint-Gobain a Parigi La Défense, ha ottenuto le quattro più importanti e riconosciute certificazioni internazionali per la sostenibilità ambientale, tutte ai massimi livelli.

Il progetto di sviluppo più importante di Generali a Parigi, Tour Saint-Gobain, ha fatto della sostenibilità il suo marchio distintivo sin dalla fase di progettazione. A testimonianza di questo approccio sostenibile, la Tour, completata all’inizio del 2020 e nella quale sono state utilizzate oltre 80 soluzioni costruttive con materiali Saint-Gobain, ha recentemente ottenuto tutte le quattro principali certificazioni ambientali internazionali con i punteggi più alti.

Tour Saint-Gobain è il primo, e finora l’unico, high rise building in Francia ad aver ottenuto: HQE di Certivea – “Exceptionnel” sulle quattro tematiche Ambiente, Comfort, Salute ed Energia; High Energy Performance Label: Effinergie +; LEED (Building Design and Construction: Core and Shell Development) di U.S.Green Building Council – Certificazione Platinum; BREEAM International (New Construction) – Outstanding



Questi risultati, certificati da istituzioni indipendenti e riconosciute a livello internazionale, “sono un segno concreto dell’impegno di Generali a contribuire attivamente alla definizione di nuovi parametri di sostenibilità per il settore immobiliare, ed a ridurre l’impronta ambientale del proprio portafoglio immobiliare in tutta Europa, in stretta collaborazione con aziende leader di mercato che condividono gli stessi obiettivi, come Saint-Gobain”.