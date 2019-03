Generali presenta la strategia “Partner di Vita”

editato in: da

(Teleborsa) – Generali Italia lancia la nuova strategia Country 2021 – “Partner di vita”, ponendosi target ambiziosi e sottolineando il focus sul cliente e sulla collettività. Partner di vita significa infatti attenzione al cliente in tutti gli ambiti della sua esistenza, famiglia, benessere, lavoro e mobilità.

Il piano è stato presentato all’Innovation Park di Mogliano Veneto, presso la sede di Generali, in occasione dell’open day che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Economia Giovanni Tria.

“Ho visto uno straordinario campus”, ha esordito Tria, dopo aver visitato l’Innovation Park di Generali, aggiungendo “sono rimasto veramente colpito perché c’è un’azione veramente di sistema, oltre a vedere un’impresa italiana che è leader in Europa e nel mondo”.

“Questa strategia di Generali mi sembra che abbia una valenza importante, perché tratta non solo di portare innovazione ai vostri clienti, che sono cittadini e imprese, ma significa anche sviluppare una grande domanda di innovazione nel Paese”.

“Qui ho colto un aspetto importante che è la finanza che interagisce con l’economia reale”, ha affermato il Ministro Tria, spiegando che “il riconoscimento a Generali di questo ruolo più ampio, rispetto a quello di essere uno dei principali centri finanziari italiani, è dovuto dallo Stato, che ne deve tener conto ed agire per rafforzare il sistema economico italiano”.

Un piano che arriva al termine di un importante e radicale piano di trasformazione che ha prodotto una semplificazione (anche attraverso la digitalizzazione) nuove capacità, innovazione ed un rinnovamento dell’offerta (oggi il 65% della nuova produzione vita è ibrida). Generali è ora una compagnia più semplice, più innovativa, più sostenibile e più profittevole, avendo chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2018 con oltre 23 miliardi di premi lordi (+4,5%) e con 1,6 milioni di clienti connessi.

Previsti nell’arco del triennio investimenti per 300 milioni di euro in innovazione, competenze e persone. In più, Generali rafforza la sua natura sociale di assicuratore ed avvia un piano d’investimenti in nuove assunzioni (sono previsti 1.150 inserimenti nei tre anni).

I target prevedono un aumento della soddisfazione del cliente (+10 punti di net promoter score), aumento di produttività della rete (+10-15%), di raggiungere 2,5 milioni di clienti connessi (+65%), oltre a crescere in tutti i segmenti di business: si punta ad un +65% di premi Protection nel ramo Vita e ad un ribilanciamento del ramo Danni, con incremento della componente non auto al 60% ed un +20% di premi per la protezione della persona.

Crescita che sarà realizzata guardando alle opportunità del mercato: nel settore salute e welfare si stimano 25 miliardi in più di spesa sanitaria privata al 2025, il mercato del welfare in Italia è cresciuto di 21 miliardi nel 2018, si prevede un boom (+65% al 2025) di auto “connesse” e del mercato della Smart Home, quest’ultima in crescita del 52% nel 2018.

I 5 pilastri della strategia riguardano una consulenza di valore attraverso un’offerta sempre più mirata e personalizzata, il focus sul cliente mediante stand operativi da “Experience Company”, nuova generazione di offerta assicurativa integrata, apertura alle partnership e agli ecosistemi (ad esempio nel campo della mobilità) ed evoluzione del modello operativo attraverso l’uso delle tecnologie e dello Smart Process Automation.

Generali ha presentato anche una nuova proposta assicurativa dedicata alla mobilità: “Immagine strade nuove” è la copertura che offre servizi e soluzioni dedicate alle persone in mobilità, non solo per l’auto, e copre ben 17 differenti mezzi di trasporto. Si immagina un’auto social da condividere con 5 amici e familiari ed una serie di servizi che vanno a confluire in un pacchetto.

All’open day sulle strategie, Teleborsa ha intervistato l’Amministratore delegato di Generali Italia, Marco Sesana, che ha parlato delle logiche del piano e di tutte le novità.

Qual è la logica di questo nuovo piano?

“La logica è quella di sviluppare molto di più i servizi ed essere partner di vita delle persone”, ha affermato Sesana, spiegando che “partner di vita delle persone vuol dire lavorare per offrire alle persone assistenza nei momenti importanti della loro vita, quindi nel benessere, nella mobilità, nel lavoro, nella famiglia”.

“Sono tutti ambiti in cui noi vogliamo essere presenti con la nostra filosofia”.

Innovazione non è opposto a occupazione. In che modo si dclina anche il tema dei posti di lavoro?

“Occupazione e innovazione vanno insieme perché noi ci stiamo impegnando ad assumere 1.150 persone nel prossimo piano, che si occuperanno di tecnologia, si occuperanno di di business più tradizionali, si occuperanno complessivamente delo sviluppo della compagnia che è la cosa necessaria per creare occupazione”.

Generali si lancia nella mobilità del futuro connessa e condivisa. Avete presentato un nuovo prodotto che è molto più ampio della classica assicurazione auto?

“Sì, non solo copre l’assicurazione auto, ma altri mezzi di mobilità che ormai abitualmente le persone utilizzano e soprattutto dà la possibilità di coprire amici e familiari che vogliono essere insieme nella copertura assicurativa”.

“Non è più la polizza auto tradizionale, ma è più mobilità e più familiari e amici nella stessa polizza”.

Andrete avanti con le partnership che avete già avviato?

“Sì, credo che questo rappresenterà un punto di sviluppo per Generali, partnership che ci aiutino a creare più valore per i nostri clienti”.

E’ prevista una partnership pubblico-privato nei servizi welfare?

“I servizi welfare sono già incentivati dalla parte pubblica, noi ci auguriamo che questo continui e credo che sia un ambito di sviluppo molto importante per le piccole e medie imprese che si cìdichiarano più ineressate ad avere servizi di welfare e quindi dal nostro punto di vista continueremo ad offrire servizi di welfare tramite wellion, la nostra società specializzata, che offre più di 400 servizi nella sua piattaforma”.

Per la tutela degli eventi catrastrofali cosa avete in mente?

“Abbiamo delle coperture specifiche, ma soprattutto diamo la possibilità di capire i rischi catastrofali specifici legati ai singoli edifici, quindi lavoriamo ancora una volta assieme ai nostri agenti per offrire una consulenza sugli interventi di prevenzione”.