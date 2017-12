Generali: partnership per sviluppare occhiali che prevengono incidenti stradali

(Teleborsa) – Il Gruppo Generali avvia una partnership con la start-up francese Ellcie Healthy per sviluppare smart glasses, occhiali innovativi “molto importanti per la sicurezza delle persone: permettono infatti, attraverso l’acquisizione di dati personali, di prevenire rischi e migliorare il comportamento degli utenti”.

Lo ha comunicato la compagnia triestina sottolineando che questi occhiali intelligenti sono particolarmente utili nel settore Auto, in quanto “consentono di monitorare i comportamenti alla guida, valutare il livello di affaticamento del guidatore e rilevare il rischio di sonnolenza, riducendo cosi la percentuale di incidenti stradali”.

Generali, che da tempo collabora con diverse start-up per progettare soluzioni innovative da incorporare nella propria proposta assicurativa, ha finanziato l’avvio del progetto e continua a collaborare con Ellcie Healthy per sviluppare una soluzione per la prevenzione della sonnolenza durante la guida.