Generali, partnership con BMW e Mini in Germania

(Teleborsa) – Una partnership esclusiva, in Germania, per Generali. La compagnia di assicurazioni italiana diventa partner assicurativo esclusivo per le autovetture BMW e Mini in leasing e finanziamento.

BMW Bank, inoltre, ha ristrutturato la sua attività di assicurazione autoveicoli sul mercato tedesco stringendo un accordo definito “importante nella strategia di crescita Generali 2021”.

Giovanni Liverani, Amministratore Delegato di Generali Deutschland, ha commentato: “Questa partnership ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra posizione di mercato, nelle soluzioni assicurative per tutti gli aspetti che riguardano la mobilità.

“BMW Bank – conclude l’AD – è un partner forte con il quale lavoreremo su soluzioni innovative e sostenibili oltre alla nostra gamma di prodotti”.