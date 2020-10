Generali, Ottochian nominato Group Head Mergers and Acquisitions

editato in: da

(Teleborsa) – Massimiliano Ottochian è nominato Group Head of Mergers & Acquisitions di Generali, a diretto riporto del General Manager, Frédéric de Courtois.

Massimiliano Ottochian si occuperà, tra l’altro, di individuare le opportunità di crescita profittevole nei mercati e nei segmenti a più alta potenzialità, contribuendo così al rafforzamento della leadership del Gruppo nel settore assicurativo e nell’asset management.

Con oltre vent’anni di esperienza in operazioni di M&A a livello internazionale, Massimiliano Ottochian è stato, dal 2009, Managing Director della struttura Financial Institutions di Deutsche Bank, con la responsabilità del coverage della clientela europea. In precedenza ha ricoperto analogo ruolo in UBS.