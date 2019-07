Generali, Ora di Futuro: A Bologna nuovo centro per famiglie in difficoltà

editato in: da

(Teleborsa) – Educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani. Questo l’obiettivo di “Ora di Futuro”, il progetto di educazione per i bambini promosso da Generali Italia e The Human Safety Net che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e onlus.

Nell’ambito di questa iniziativa oggi a Bologna è stato inaugurato il nuovo centro “Ora di Futuro” di Via Scandellara 11/10 presso la Scuola dell’infanzia il Trenino di Open Group. Uno spazio che supporterà con azioni mirate e percorsi di educazione alla genitorialità 25 famiglie in difficoltà e 40 bambini da 0 a 6 anni, gestito dalla onlus Mission Bambini in collaborazione con la Cooperativa Open Group. Al taglio del nastro, questa mattina, erano presenti Alberto Aitini, Assessore Sicurezza urbana integrata, Stefano Gentili, Direttore Marketing & Distribution Officer di Generali Italia e Tatyana Crespolini, Responsabile Area Corporate Mission Bambini Onlus.

Nel primo anno, “Ora di Futuro”, ha coinvolto 30 mila bambini attraverso l’apertura di 9 centri su tutto il territorio (che diventeranno 11 entro la fine del 2019), in collaborazione con le 3 Onlus L’Albero della Vita, Mission Bambini e CSB-Centro per la Salute del Bambino. Iniziative alle quali i dipendenti di Generali Country Italia contribuiscono con 10mila ore di volontariato di impresa. Il progetto prevede anche un percorso didattico innovativo nelle scuole primarie, per insegnare con il gioco ai bambini delle classi del terzo, quarto e quinto anno a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio. In totale sono 2672 le classi elementari in tutta Italia che hanno già aderito a “Ora di Futuro” e di queste 139 sono in Emilia Romagna (73 nel Comune di Bologna).