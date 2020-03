Generali, nuovo contributo alla Protezione Civile per acquisto 20 milioni mascherine

editato in: da

(Teleborsa) – Assicurazioni Generali ha erogato un contributo alla Protezione Civile nell’ambito del Fondo Straordinario Internazionale lanciato qualche tempo fa da Generali per far fronte all’emergenza Covid-19. La donazione servirà per l’approvvigionamento di circa 20 milioni di mascherine professionali. La prima fornitura arriverà in due settimane, la seconda entro tre settimane.

L’efficace collaborazione tra pubblico e privato, che prevede un investimento complessivo di circa 28 milioni, di cui 14 milioni impegnati dalla Protezione Civile e 14 milioni messi a disposizione da Generali, consentirà di far fronte alla carenza di uno strumento indispensabile per la protezione degli operatori sanitari.

Il Gruppo Generali ha mobilitato la propria rete a livello globale per affiancare la Protezione Civile nella ricerca di fornitori di materiale sanitario necessario a fronteggiare l’emergenza. Contatti sono stati già avviati con diversi fornitori, in particolare in Cina.

“Ringrazio il Gruppo Generali per il sostegno davvero prezioso; ma ringrazio il Gruppo anche per aver messo a disposizione la sua rete globale decisamente utile perché può creare contatto con nuovi, potenziali fornitori”, ha affermato il Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, aggiungendo che “questo contributo è l’ennesima testimonianza della straordinaria solidarietà del sistema Paese nella fase più dolorosa e difficile che l’Italia abbia mai attraversato dal Dopoguerra a oggi”.

Il Presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, e il Group CEO, Philippe Donnet, hanno affermato: “Il Gruppo Generali è orgoglioso di poter dare un contributo concreto alla Protezione Civile italiana, impegnata in questi giorni in uno sforzo che non ha precedenti. Il Fondo lanciato qualche giorno fa è ormai attivo su molte iniziative concrete. Vogliamo ringraziare anche i dipendenti del Gruppo che, a cominciare dall’Italia, hanno deciso di contribuire al Fondo, unendo le loro donazioni a quelle della Compagnia. E’ un segno importante di solidarietà in un momento di particolare bisogno”.