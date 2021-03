Generali, nuove nomine nell’unità Asset & Wealth Management

editato in: da

(Teleborsa) – Generali ha effettuato nuove nomine nella business unit Asset & Wealth Management e nella funzione Group Chief Insurance & Investment. Francesco Martorana, dal primo marzo, sarà Group Chief Investment Officer di Assicurazioni Generali; indirizzerà e monitorerà tutte le attività di investimento sui portafogli assicurativi del gruppo, riportando a Sandro Panizza, Group Chief Insurance & Investment Officer.

Martorana è CEO di Generali Insurance Asset Management dal 2019 e in precedenza è stato Head of Investments in Generali Investments Europe e Head of Group Asset Liability Management & Strategic Asset Allocation. Prima di Generali, ha ricoperto diversi ruoli in Allianz, sia in Italia che in Germania.

A partire dal primo marzo, Bruno Servant sarà CEO di Generali Insurance Asset Management, nell’ambito della business unit Asset & Wealth Management guidata da Carlo Trabattoni. Servant, che è entrato in Generali nel 2012 dopo incarichi in UBS e Deutsche Bank, sarà responsabile dello sviluppo di soluzioni di investimento per le società assicurative del gruppo.

Nell’ambito della stessa business unit, Asset & Wealth Management, a partire dal 15 aprile Tim Rainsford sarà CEO di Generali Investments Partners. Rainsford, che manterrà il ruolo di Global Head of Sales di Generali Investments Partners (assunto nel settembre 2020), sarà responsabile della gestione dei prodotti e delle vendite all’interno della business unit.