Generali, non sarà rifinanziato debito senior da 1,25 miliardi

(Teleborsa) – Generali incontrerà oggi, 24 Maggio, a Londra la comunità finanziaria in occasione dell’evento “Exploring Generali”.

In occasione dell’incontro il Leone di Trieste annuncerà la decisione di non rifinanziare 1,25 miliardi di indebitamento senior in scadenza a gennaio 2020 “nell’ambito del piano di riduzione del debito previsto dalla strategia triennale Generali 2021“. Questa iniziativa, congiuntamente alla già comunicata riduzione di 250 milioni di debito subordinato nel 2019, “permetterà di raggiungere già nel 2020 il limite inferiore della forchetta obiettivo di riduzione del debito comunicato a novembre 2018“.

Durante l’evento sarà presentato inoltre un nuovo scenario di stress sui mercati finanziari che conferma la solidità patrimoniale del Gruppo.

All’incontro parteciperanno Frédéric de Courtois, General Manager, Cristiano Borean, Group Chief Financial Officer, Jaime Anchùstegui, CEO International, e Luciano Cirinà, Austria, CEE & Russia Regional Officer e CEO di Generali CEE Holding B.V..