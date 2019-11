Generali, Morgan Stanley avvia copertura con giudizio “equalweight”

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in frazionale rialzo il titolo Generali Assicurazioni, che scambia con una variazione percentuale dello 0,44% dopo l’avvio di copertura con giudizio sostanzialmente positivo da parte degli analisti di Morgan Stanley.

L’ufficio studi ha avviato la raccomandazione con giudizio “equalweight” e target price fissato a 18,50 euro.

Lo scenario su base settimanale del Leone di Trieste rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Lo status tecnico di Generali Assicurazioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,51 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,38. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,64.