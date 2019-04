Generali lancia prima boutique in Italia di risparmio gestito

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Generali mette a segno un altro importante tassello nell’esecuzione della propria strategia di asset management. Presenta la sua prima boutique Italiana con una partnership strategica volta al lancio di una nuova società di gestione del risparmio. L’obiettivo è quello di costruire una delle prime cinque multi-boutique del mondo dal punto di vista dei ricavi. La nuova società svilupperà strategie multi-asset con un processo di investimento distintivo e innovativo, per soddisfare le esigenze di clienti, sia retail che istituzionali, a livello globale.

La partnership, che prenderà il nome ThreeSixty Investments, viene istituita tra il Gruppo Generali (che detiene la maggioranza del capitale attraverso Generali Investments Holding S.p.A.) ed i professionisti più esperti nel panorama dell’asset management, con un comprovato track record a livello di business e di investimenti: Giordano Lombardo, ex amministratore delegato di Pioneer Investments; Mauro Ratto, professionista esperto in strategie di investimento a reddito fisso e mercati emergenti; Diego Franzin, professionista esperto in strategie azionarie; e Robert Richardson, senior executive nell’industria del risparmio gestito.

Il Gruppo Generali investirà 1 miliardo di euro nel primo fondo di ThreeSixty Investments, come capitale strategico.

La nuova società di asset management gestirà la propria strategia e le proprie operazioni in modo indipendente, mettendo pienamente a frutto l’esperienza e lo spirito imprenditoriale dei partner, nonché le dimensioni e la scala globale di Generali. Avrà sede a Milano ed opererà, una volta ottenute le licenze previste, sotto forma di società di gestione del risparmio ai sensi della legge italiana.

“Le strategie multi-asset continuano a crescere poiché forniscono soluzioni semplici per i clienti attenti al reddito ed alla costruzione del patrimonio – ha dichiarato Tim Ryan, Amministratore Delegato di Generali Asset Management – . In un mondo complesso da esplorare per gli investitori, ho voluto collaborare con i migliori professionisti nel settore del multi-asset”.