Generali Italia, varata la nuova organizzazione Generali Country Italia e Global Business Lines

(Teleborsa) – Varata la nuova organizzazione Generali Country Italia e Global Business Lines. La riorganizzazione sarà operativa dal primo settembre e prevede una maggiore integrazione tra Generali Country Italia e le Global Businnes Lines, la nascita per il segmento corporate di una funzione di Strategy & Business Development e la valorizzazione delle competenze dei manager del Gruppo.

“Vogliamo essere più veloci nell’esecuzione della ‘Strategia 2021-Partner di Vita’ con una maggior spinta nel business corporate anche attraverso accordi internazionali. – ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global

Business Lines – Con un’organizzazione più agile e la valorizzazione delle eccellenti competenze dei nostri manager puntiamo, con ancor più determinazione, ad una crescita di valore.”

La creazione di funzioni trasversali per la Country Italia e le Global Business Lines, negli ambiti Finance sarà affidata a Giancarlo Fancel, per il Legale a Cristina Rustignoli, per le Risorse Umane sarà affidata a Gianluca Perin e la Comunicazione e sostenibilità a Lucia Sciacca.

Sergio Di Caro, forte di una vasta esperienza internazionale, sarà capo della funzione di Strategy & Business Development, a Paolo Ribotta invece va la guida di Generali Employee Benefits, che integra Generali Global Health, con l’obiettivo di rafforzare la leadership di mercato nel settore employee benefit per le imprese multinazionali e sviluppare il business Health relativo a persone con forte mobilità internazionale.

Manilo Lostuzzi, precedentemente Responsabile tecnico vita, danni e riassicurazione di Gruppo, assume la guida di Global & Commercial, mentre Maurizio Pescarini, attuale CEO di Generali Turchia sarà il nuovo Amministratore Delegato di Genertel e Genertellife.

Infine, il presidio coordinato delle diverse unità di business e la gestione delle relazioni a contenuto tecnico-assicurativo con le Istituzioni e Associazioni di Categoria sono affidate ad Andrea Mencattini. Le Deleghe di Generali Welion saranno assegnate ad interim al Presidente Gianluca Perin e al Consigliere Delegato Paolo De Santis.