Generali Italia, Sesana: “Nostro futuro è nella salute”

(Teleborsa) – Un tema, quello della salute, sempre più centrale che risulta essere al primo posto per circa l’80% degli italiani, oltre che in cima alle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Rendere salute e benessere alla portata di tutti per vivere sempre al meglio, specie dopo l’esperienza drammatica della pandemia: nasce da qui ilnuovo modelloHealth&Welfare, presentato oggi, daGenerali Italia.



Tre i pilastri del nuovo modello: più prevenzione e educazione, più accessibilità e supporto alle cure e assistenza per la non auto sufficienza.

“Il nostro futuro è nella Salute: questa è una delle lezioni del Covid. Prevenzione, stili di vita sani e attivi, le migliori cure devono essere accessibili e alla portata di tutti”. Così Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines, sottolineando che “quello della salute continuerà a rimanere un tema fondamentale per i prossimi anni”. “Salute e welfare – prosegue- sono centrali nel modello di Generali ma anche per il Paese e noi vogliamo affiancarci a questa sfida con un modello di competenza e innovazione, con prodotti che rendano accessibili a tutti prestazioni e servizi innovativi, con capillarità sul territorio per la consulenza alle persone di medici ed istituti clinici dove centrale è il concetto di “educazione”, dall’educazione alla protezione, all’educazione sugli stili di vita passando per la prevenzione, un modello composto di tante iniziative che possa avere un impatto sociale positivo sul Paese”.

Istituito anche un nuovo Fondo di Private Equity

“Complessivamente, sull’ iniziativa di Fondo di Private Equity, investimenti in residenze per active ageing e per l’istituzione di competenze, innovazione e tecnologia – conclude Sesana – abbiamo destinato oltre 500 milioni nei prossimi tre anni, un investimento importante, un Fondo di Private Equity con ampia dotazione con l’obiettivo di intervenire in quelle aziende che sono più importanti per offrire servizi ai nostri clienti”.