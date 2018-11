Generali Italia, Sesana: “Noi solidi nonostante lo Spread&#...

editato in: da

(Teleborsa) – Generali è una compagnia “solida”, sia a livello di gruppo sia a livello di business in Italia. Lo ha affermato oggi Marco Sesana, amministratore delegato e country manager di Generali Italia, in occasione dell’assemblea di Angina, l’associazione che rappresenta gli agenti di generali in Italia.

Nessun timore per lo Spread fra BTP e Bund, anche se questo dovesse ritornare sui livelli visti nel 2011, quando la crisi finanziaria toccò il suo picco e lo spread raggiunge un massimo di 575 punti, perché la compagnia assicurativa – ha detto Sesana – resta comunque sopra la soglia di preoccupazione.