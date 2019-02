Generali Italia, “Ora di Futuro” arriva a Genova: progetto dedicato a bambini, scuole e famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva anche a Genova “Ora di Futuro”, un progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit in tutta Italia, promosso da Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e dalla fondazione The Human Safety Net.

UN VENTAGLIO DI ATTIVITA’ – Presso il Centro “Ora di Futuro” di Sampierdarena saranno supportate 80 famiglie e 160 bambini da 0 a 6 anni con azioni mirate e percorsi di educazione alla genitorialità. Verrà offerto un supporto per la preparazione alla nascita e per guidare i futuri genitori all’accesso ai servizi di qualità, corsi di educazione alimentare, e finanziaria per la gestione dei bilanci famigliari. I genitori saranno anche aiutati per l’affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative. I bambini potranno partecipare anche a gite formative di un giorno e saranno coinvolti in giochi e laboratori educativi. Molta attenzione sarà riservata inoltre al tema “infanzia e movimento”, con la preparazione di tutorial ai giochi di manipolazione”.

Le attività saranno portate avanti dai volontari della Onlus L’Albero della Vita che opera da diversi anni da diversi anni in collaborazione con il Centro Servizi del Municipio Centro Ovest e con la Cooperativa sociale Il Biscione.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni, Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia, Francesca Fassio, Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Genova, Renato Falcidia, Presidente del Municipio Centro Ovest di Genova, Lucia Gaglianese, Assessore ai Servizi alla Persona, Servizi Civici, Cultura, Tutela Ambientale, Pari Opportunità e Politiche Femminili del Municipio Centro Ovest di Genova e Marco Iazzolino,Consigliere Delegato della Onlus L’Albero della Vita.