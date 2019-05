Generali Italia, Le Fonti Awards 2019 conferma “eccellenza” Gruppo

editato in: da

(Teleborsa) – Piovono riconoscimenti su Generali Italia e tutte le società del Gruppo: Alleanza Assicurazioni, Genertel, Welion, Jeniot e DAS. Alla nona edizione dei Le Fonti Insurance Awards 2019, tenutasi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, le sono stati riconosciuti caratteri di eccellenza sotto diversi aspetti – insurance, connected insurance, servizi innovativi, customer experience, comunicazione, assicurazioni online, tutela legale – a conferma del momento di trasformazione e innovazione che sta caratterizzando le compagnie del Gruppo Generali in Italia.

Il Premio di CEO dell’Anno Digital Transformation Insurance Ramo Vita a Davide Passero di Alleanza Assicurazioni, per “essersi contraddistinto per le sue grandi doti di competenza e leadership dimostrate attraverso la trasformazione digitale della rete e l’innovazione dell’offerta assicurativa”.

A Generali Jeniot il Premio Eccellenza dell’Anno Connected Insurance per la sua expertise in ambito IoT e Connected Insurance e per la capacità di imporsi sul mercato con servizi altamente innovativi.

Cristina Rustignoli, General Counsel di Generali Italia, si aggiudica il Premio General Counsel dell’Anno Insurance per “aver puntato sulla semplificazione dei contratti” nell’ottica di una più immediata comprensione per il cliente.

Generali Italia si è aggiudicata anche il Premio Eccellenza dell’Anno Insurance per la Comunicazione per l’evento “Open Day – Partner di Vita 2021”, avendo saputo “saputo presentare con un approccio innovativo ed esperienziale il piano strategico della Compagnia per il prossimo triennio”.

A Genertel il Premio come Eccellenza dell’anno nell’Assicurazione online, per essersi confermata per il quinto anno consecutivo leader indiscusso nelle assicurazioni online.

Generali Welion, la società specializzata nel welfare, si è aggiudicata il Premio Eccellenza dell’Anno Welfare Integrato per la sua “capacità di proporre servizi e soluzioni d’avanguardia” ed “offrire una puntuale risposta alle nuove esigenze individuali”.

A DAS, la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, è andato il riconoscimento di Eccellenza dell’anno Insurance nella Tutela Legale in riconoscimento della soddisfazione del cliente e per la continua ricerca di soluzioni su misura, come nel caso di Difesa Manager rivolto alle figure apicali d’azienda.