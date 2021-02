Generali Italia è Top Employer Italia 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Una cultura aziendale solida e aperta, ambienti di lavoro collaborativi e motivanti, nuove opportunità di formazione e sviluppo, piani di carriera su misura, benefit innovativi e personalizzati e accelerazione dei processi organizzativi: sono queste le eccellenze che hanno consentito a Generali Italia di migliorare l’esperienza del dipendente a 360° ottenendo la certificazione Top Employers Italia 2021.

Giovanni Luca Perin, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Generali Italia ha dichiarato: “La nostra azienda è fatta da persone per le persone. Ottenere la certificazione di ‘Top Employer’ – che prende in considerazione molti ambiti delle Human Resources – e farlo per la terza volta consecutiva, è per Generali Italia la conferma del percorso intrapreso negli ultimi anni, volto a migliorare l’esperienza del dipendente a 360°. Abbiamo infatti investito nei programmi di formazione; in un sistema di Performance Management strutturato che coinvolge tutta la popolazione aziendale; nello sviluppo di un contesto lavorativo inclusivo con un’attenzione sempre maggiore per le tematiche D&I e di responsabilità sociale. Prevediamo inoltre per tutti i dipendenti un’ampia offerta di flexible benefit e un programma di welfare aziendale completo e rivolto soprattutto al benessere. Innovazione e digitalizzazione caratterizzano le pratiche di Employer Branding e Recruiting e diamo valore alla comunicazione aziendale come strumento per un dialogo costruttivo e trasparente con i dipendenti su ognuno di questi ambiti HR”.

Generali Italia – spiega una nota – “vuole essere Partner di vita delle Persone, sia dei propri clienti sia dei propri dipendenti. Per questo negli ultimi anni sono stati avviati progetti volti a favorire un ambiente di lavoro ottimale, in grado di stimolare la crescita professionale e personale che si traduce, a sua volta, in potenzialità di sviluppo e crescita a livello aziendale. La pandemia ha quindi accelerato alcuni elementi della vita in azienda sui quali Generali Italia aveva già investito da anni. Questo ha permesso di operare in maniera nuova, ma attraverso modalità con le quali la Compagnia era già abituata a lavorare in modo agile e innovativo, anche su progetti complessi”.

Lo smart working, che rappresenta ad oggi la modalità ordinaria di lavoro, coinvolge circa il 95% del personale. Sono state fornite delle “Smartworking Tips” che indicano i comportamenti da adottare e gli strumenti digitali da utilizzare per lavorare bene da casa. Non solo: è stato attivato un programma per estendere la possibilità di lavorare da casa anche a coloro che non possiedono dei dispositivi aziendali grazie all’assegnazione di PC aziendali e all’iniziativa “Bring your own device” che permette di lavorare da remoto con dispositivi personali, beneficiando di un contributo aziendale per la remotizzazione.

Anche il welfare è cambiato: è sempre stato al centro dell’impegno di Generali Italia ma con il nuovo contesto sono stati sviluppati ulteriormente alcuni ambiti, oltre a quelli coperti tradizionalmente, come quello sanitario. Una leva molto importante in questa fase è stata infatti il tema del benessere, inteso come sia fisico che mentale, ovvero l’energia che ognuno ha e che può mettere a disposizione, anche nel lavoro. Modalità di lavoro cross funzionali hanno l’obiettivo di introdurre maggiore flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa per migliorare la produttività e il work-life balance delle persone attraverso iniziative come sessioni ‘smart energy’ (in cui i dipendenti seguono da casa sessioni online con docenti sportivi di eccellenza). Attenzione continua anche sulla formazione, sia quella dedicata a promuovere nuovi modi di lavorare e nuovi comportamenti manageriali, sia quella di Upskilling, attraverso una learning platform aziendale che consente di accedere alla propria offerta dedicata ma anche di definire proprie playlist di contenuti online selezionati per l’auto-aggiornamento. È stato creato anche uno ‘smart barometer’ per misurare il clima nei team, supportando i manager nella comprensione delle dinamiche nei propri gruppi e dando loro consigli su come gestire le persone da remoto. Sono state inoltre introdotte nuove modalità di interazione con il live streaming, per essere connessi e garantire continuità alle attività. Tra queste, ad esempio, dirette con momenti Q&A dedicate al confronto con i manager e seminari di educazione finanziaria “Investment Days” di Alleanza Assicurazioni.