Generali Italia e Informatici Senza Frontiere danno vita a “Bullyctionary”

(Teleborsa) – Nel mondo online le parole scorrono veloci e vengono spesso utilizzate con leggerezza, dimenticando il peso e le conseguenze che possono avere nella vita reale delle persone. Generali Italia e i suoi Agenti insieme a Informatici Senza Frontiere danno vita a “Bullyctionary” il primo dizionario online che raccoglie e monitora le parole più utilizzate dai bulli in rete.

“Bullyctionary” si rivolge in particolare ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, una fascia d’età considerata particolarmente a rischio, e alle loro famiglie che non sempre sono preparate ad affrontare in maniera adeguata il fenomeno.

Ma non solo sul web, il progetto si sviluppa su tutto il territorio nazionale con incontri dedicati alle famiglie nelle Agenzie Generali Italia con team di esperti, composto da Informatici Senza Frontiere e psicologi per rispondere alle esigenze degli adulti nella gestione di situazioni di difficoltà.