Generali Italia: al via concorso per vincere dispositivo “salva bebè”

editato in: da

(Teleborsa) – Il tema della sicurezza dei bambini in auto è senza dubbio uno dei più attuali e importanti. Per questo, in concomitanza con la legge 117/2018 che ha introdotto l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi, Generali Italia lancia il concorso “Non ti scordar di me”, valido dal 1° Novembre al 31 Marzo 2020, che permette di vincere un cuscino “salva bebè” a coloro che sottoscriveranno Immagina Strade Nuove, la nuova soluzione assicurativa di Generali Italia che protegge lo spostamento sia alla guida dell’auto a noleggio e in condivisione (bike/car sharing), sia a bordo di mezzi pubblici come bus, metro e treno.

Attraverso Generali Jeniot, la società 100% Generali Italia dedicata allo sviluppo di servizi innovativi nell’ambito dell’Internet of Things e della Connected Insurance, si mette a disposizione dei clienti il cuscino hi-tech connesso allo smartphone che avverte il cliente della presenza del bambino sul seggiolino auto.

È possibile iscriversi gratuitamente al concorso: in palio 1.000 dispositivi, che verranno assegnati in 4 estrazioni mensili dal 18 Dicembre 2019 al 9 Aprile 2020. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale.