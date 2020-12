Generali Investments Partners: Stephan Bannier nominato Head of DACH Sale

editato in: da

(Teleborsa) – Generali Investments Partners (GIP) ha annunciato la nomina di Stephan Bannier, CFA nel ruolo di Head of DACH Sales. In questa posizione Bannier sarà responsabile di ampliare la capacità distributiva di Generali Investments in Germania, Austria e Svizzera, contribuendo in modo rilevante all’ulteriore consolidamento della strategia multi-boutique di Generali nell’asset management, si legge in una nota diffusa da Banca Generali.

La nomina sarà effettiva dal 1° gennaio 2021.

Carlo Trabattoni, CEO di Generali Investments Partners, ha commentato: “Nel contesto attuale le esigenze dei nostri clienti sono in continua evoluzione, con una significativa attenzione a fattori distintivi come qualità e specializzazione. Solido capitale, resilienza e attenzione massima ai clienti sono fondamentali in un mercato altamente competitivo e regolamentato. La nomina di Stephan rappresenta un pilastro significativo per la nostra strategia, ampliando la presenza e il livello di servizio per i nostri clienti in questi mercati”.

Tim Rainsford, Global Head of Sales di Generali Investments Partners, ha concluso: “L’arrivo di Stephan è un’integrazione perfetta per il nostro team e la sua esperienza nello sviluppo delle relazioni con i clienti e delle strategie di distribuzione ci consentirà di rafforzare la nostra presenza sui mercati tedesco, austriaco e svizzero, sempre più strategici nelle nostre linee guida di crescita. Contribuirà fortemente a rafforzare la proposta di Generali verso i clienti chiave, facendo leva sulle differenziate e distintive competenze di investimento offerte dalla nostra piattaforma multi-boutique”.