Generali Investments, il primo fondo gestito da Plenisfer ha debuttato su Allfunds

(Teleborsa) – Plenisfer Investments SICAV ha debuttato su Allfunds, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale. È il primo fondo gestito da Plenisfer Investment SGR e istituito da Generali Investments Luxembourg (che ha perfezionato l’accordo con Allfunds).

Operativo da maggio 2020, il fondo UCITS riflette la filosofia di Plenisfer, boutique di investimento dedicata a fondi ad obiettivo svincolati dal benchmark e costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset. Attraverso Allfunds, che conta oltre 760 distributori in 55 Paesi nel mondo, il fondo è quindi per la prima volta a disposizione di un ampio pubblico di collocatori, gestori patrimoniali, fondi di fondi ed assicurazioni.

“L’accordo con Allfunds è particolarmente importante per Plenisfer – ha commentato Giordano Lombardo, CEO di Plenisfer – È, infatti, una tappa significativa della nostra strategia di sviluppo commerciale attraverso cui intendiamo valorizzare il nostro approccio New Active presso clienti istituzionali, wholesale e collocatori retail”. “Con questo approccio multi-strategy e multi-asset, continueremo a lavorare per puntare a cogliere le migliori opportunità di investimento a livello globale, sia nelle asset class tradizionali sia in quelle alternative”, ha aggiunto.