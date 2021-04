Generali Investments, fondi Sycomore AM ora disponibili tramite CheBanca!

editato in: da

(Teleborsa) – Generali Investments Partners (società di gestione del risparmio del Gruppo Generali) annuncia un nuovo accordo con CheBanca!, la banca dedicata ai risparmi e agli investimenti del Gruppo Mediobanca, per la distribuzione delle soluzioni di investimento di Sycomore Asset Management. La collaborazione conferma la strategia di Generali Investments Partners volta ad ampliare il perimetro distributivo verso investitori terzi che vantino una consolidata presenza sul mercato italiano ed un eccezionale livello di servizio alla clientela.

L’accordo – spiega una nota – prevede il collocamento tramite CheBanca! delle soluzioni di investimento di Sycomore AM registrate per la distribuzione agli investitori retail in Italia, inclusi i comparti Sycomore Eco Solutions, che investe in società il cui modello di business contribuisce positivamente alla transizione ambientale ed energetica, e Sycomore Sustainable Tech, una strategia distintiva focalizzata sul settore tecnologico attraverso la lente ESG.

Sycomore AM – con 7,8 miliardi di euro di asset in gestione – è un pioniere negli investimenti responsabili, grazie all’esclusivo modello di analisi fondamentale proprietario che include criteri finanziari ed extra-finanziari, valutando la performance complessiva di un’azienda rispetto a tutti i suoi stakeholder. Questo accordo consentirà ai clienti di CheBanca! di avere accesso ai fondi Sycomore AM, sia tramite la piattaforma di home banking sia attraverso le reti distributive, proprietaria e di consulenti finanziari, presenti sull’intero territorio nazionale.

“Sono molto orgoglioso dell’apprezzamento che registriamo verso i fondi Sycomore, fondato sulla sua consolidata expertise come leader negli investimenti sostenibili e sul suo approccio distintivo – ha commentato Gabriele Alberici, Head of Sales Italy di Generali Investments Partners -. In risposta alla crescente attenzione degli investitori privati verso soluzioni in linea con i criteri ESG, una delle tendenze chiave del settore, l’accordo con CheBanca! rappresenta un passo strategico per espandere la distribuzione delle soluzioni di investimento offerte dalla nostra piattaforma multi-boutique. Continueremo a rafforzare la nostra presenza nel segmento retail italiano, sotto la responsabilità di Guido Maistri, facendo leva sulle capacità di investimento specializzate offerte dalle nostre boutique, sia nelle asset class liquide che nell’universo degli asset reali e dei mercati privati”.