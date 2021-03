Generali Investments avanti con la serie di podcast “The Spotlight”

editato in: da

(Teleborsa) – “The Spotlight”, la serie di podcast promossa da Generali Investments Partners, società del Gruppo Generali, sarà disponibile a partire da questa settimana sulle tre principali piattaforme per l’ascolto di podcast – Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts- e abbinata alla distribuzione di newsletter

L’iniziativa si inserisce nell’attuale contesto in continua evoluzione dei mercati finanziari globali e consente al team di esperti di Generali Investments di approfondire le prospettive dei mercati, la view sugli investimenti e le aspettative macroeconomiche.

Il canale dei podcast si propone come uno strumento per essere vicini agli investitori, con commenti approfonditi per le loro scelte di investimento, in un panorama di forte crescita a livello mondiale, ma ancora limitato nei contenuti economici e finanziari,

La serie “The Spotlight” – sviluppata con un dinamico format ad intervista e disponibile in inglese, francese e italiano – offrirà appuntamenti regolari per analizzare sia le prospettive macro globali, sia le visioni circa investimenti nelle maggiori asset class con il contributo degli esperti della piattaforma multi-boutique di Generali Investments.

“In un momento di grande incertezza sui mercati globali, riteniamo sia fondamentale garantire ai nostri clienti soluzioni di investimento di elevata qualità, capaci di generare valore, insieme al più alto livello di servizio”, ha sottolineato Tim Rainsford, Global Head of Sales di Generali Investments Partners, aggiungendo che la scelta dei podcast “conferma, ancora una volta, la nostra volontà di essere al fianco dei clienti, con strumenti diversificati ed innovativi”.