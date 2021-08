Generali Investments, Aperture Investors Funds ora disponibili attraverso Banca Generali

editato in: da

(Teleborsa) – Le soluzioni di investimento di Aperture Investors, parte della piattaforma multi-boutique coordinata da Generali Investments Partners, saranno distribuite da Banca Generali, terza banca private in Italia leader nella protezione patrimoniale. L’accordo di distribuzione è stato perfezionato da Generali Investments Luxembourg e Banca Generali.

Attraverso l’accordo, i fondi di Aperture Investors SICAV registrati per la distribuzione agli investitori retail in Italia saranno accessibili ai clienti della banca, espandendo ulteriormente il perimetro distributivo della piattaforma multi-boutique di Generali Investments nei canali retail, private banking e di consulenza finanziaria.



Aperture Investors, con 3,1 miliardi di asset in gestione, opera con un approccio di investimento uncostrained attraverso strategie specializzate e distintive come Credit Opportunities Fund – una strategia long/short focalizzata sulla generazione di alpha – e altre strategie che si concentrano sul mercato azionario europeo attraverso la lente dell’innovazione e sui mercati globali emergenti identificando solidi trend strutturali a lungo termine.

Gabriele Alberici, Head of Sales Italy di Generali Investments Partners, ha commentato: “Attraverso l’accordo tra Banca Generali e Generali Investments Luxembourg si rafforza ulteriormente la capacità distributiva del nostro modello multi-boutique nel segmento retail italiano, sotto le responsabilità di Guido Maistri. Continueremo a consolidare la distribuzione delle soluzioni di investimento specializzate e distintive offerte dalla piattaforma multi-boutique, attraverso accordi con partner con un forte presidio sul territorio italiano”.