“Immagina strade nuove” è la soluzione che libera la tua voglia di viaggiare in moto

Indipendentemente da come, la voglia di viaggiare in questo periodo è davvero tanta. Per questo Generali ha pensato alla soluzione “Immagina Strade Nuove”, un’assicurazione per la mobilità – che può essere condivisa con 5 persone tra familiari e amici – con una copertura su più di 17 diversi mezzi di trasporto oltre all’auto: dalla bicicletta, al monopattino, dalla metropolitana ai car sharing.

Tra questi c’è ovviamente anche la moto, da sempre sinonimo di libertà e viaggio “on the road”. “Immagina Strade Nuove – Passione Moto” una nuova soluzione di Generali dedicata a tutti i motociclisti: da chi ogni giorno sfida su due ruote il traffico cittadino, a chi si gode la moto solo nella bella stagione, senza tralasciare il globetrotter che macina decine migliaia di chilometri.

La nuova proposta di Generali per la moto va oltre la classica RCA obbligatoria, perché protegge la motocicletta ed il biker, offrendo servizi e prestazioni dedicate alle persone in movimento. Sarà possibile selezionare le prestazioni in funzione delle esigenze del cliente, che potrà scegliere tra una gamma ampia e modulare di garanzie e nuovi servizi. Sarà così differenziare il rischio in base al tipo di motoveicolo ed alle modalità di utilizzo (trasporto, passione/tempo libero, turismo) e avere un premio “su misura”.

Fra le principali novità vi è la “Garanzia assistenza moto“, che prevede l’assistenza per il motoveicolo e copre anche il biker a seconda della formula scelta fra Medium e Large, compreso il rimpatrio della moto da qualsiasi Paese europeo e un’autovettura in sostituzione. E ancora l’Opzione sosta invernale attivata nel periodo dicembre – febbraio consente la sospensione della polizza mantenendo attive le garanzie diverse dalla RCA; Vita privata in mobilità copre i danni involontariamente causati a terzi alla guida di “altri”mezzi di trasporto alternativi (bici, anche a pedalata assistita, monopattini, hoverborad, spostamenti a piedi); Zero spese moto e Zero spese moto Plus sono pacchetti che prevedono il risarcimento dei danni all’abbigliamento tecnico, al casco, al bauletto ecc a seguito di incidente.

A partire da oggi (30 giugno) ha inizio inoltre il concorso “Passione Moto” per partecipare all’estrazione di motociclette Aprilia, Guzzi, Piaggio e Smart Jacket Dainese con air bag integrato. Per partecipare è sufficiente iscriversi alla pagina dedicata del sito Generali dopo aver sottoscritto una polizza moto. Primo premio in palio una “Aprilia – New TUONO 1100 Factory MY20” e 7 “Dainese “The Smart Jacket”. Tutti i partecipanti che non saranno estratti per il primo premio e coloro che completeranno l’iscrizione al concorso senza sottoscrivere una polizza Immagina Strade Nuove Passione Moto, parteciperanno invece all’estrazione di: 1 “Moto Guzzi – V7 III STONE”; 1 “Piaggio – MP3 300 ABS HPE” e 7 gilet “Dainese – The Smart Jacket”. L’estrazione dei premi in palio è prevista entro il 15 ottobre 2020.