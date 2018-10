Generali, Donnet: “Piano 2019-2021 porterà nuova fase di sviluppo”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Piano 2019-2021 di Generali partirà dagli obiettivi, tutti raggiunti, del Piano appena concluso e consentirà al Gruppo di entrare in una nuova fase di sviluppo. Lo ha preannunciato l’Amministratore Delegato del Leone di Trieste, Philippe Donnet, in una intervista con Fortune Italia pubblicata sul numero in edicola.

“Abbiamo portato a termine un progetto molto ambizioso, lavorando in maniera disciplinata con una squadra di manager di grande valore. Stiamo per concludere il nostro piano 2015-2018 e siamo in linea con tutti gli obiettivi che abbiamo annunciato al mercato“, spiega il top manager.

L’AD ha poi anticipato che una delle direttrici di sviluppo sarà quella delle acquisizioni nell’asset management. Dal settore Generali si aspetta 300 milioni l’anno entro il 2020, con un incremento dell’utile netto di Gruppo di 150 milioni di euro. Inoltre, nello stesso arco temporale, la società vuole arrivare a gestire 500 miliardi di asset.

Il Piano strategico 2019-2021 di Generali sarà illustrato nell’Investor Day del prossimo 21 novembre.