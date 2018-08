Generali, Donnet: “Nuovo assetto organizzativo funzionale alla nuova strategia”

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo annunciato un nuovo assetto organizzativo che ha l’obiettivo di essere funzionale alla nuova strategia, che richiederà un maggiore coordinamento delle diverse funzioni di Head Office e delle Business Unit. Per questo abbiamo deciso di creare questa nuova figura del general manager”. Così il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha spiegato la riorganizzazione annunciata dal gruppo ieri 31 luglio che partirà dal primo settembre prossimo.

La nuova organizzazione accrescerà la capacità del Gruppo di perseguire le importanti sfide del Piano Strategico 2019-2021, che si basa su tre pilastri: ottimizzazione finanziaria, crescita profittevole, innovazione e trasformazione del business model.

E’ stata creata la figura del General manager affidata a Frédéric de Courtois, mentre Il Group CFO, Luigi Lubelli, lascerà la compagnia per perseguire nuove sfide professionali. Il ruolo di Group CFO verrà assunto a partire dal 1° settembre da Cristiano Borean, attualmente CFO di Generali France, che entrerà a far parte del Group Management Committee (GMC). Cristiano Borean sarà il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Alle possibili obiezioni riguardo al peso crescente della componente francese del management, Donnet ha replicato: “Quando si fa una riorganizzazione si punta sulle persone giuste, si guarda al profilo delle persone e si mette il profilo giusto sulla posizione giusta. Come sapete Lubelli ha deciso di cercare nuove opportunità professionali a seguito di questa riorganizzazione. Questa dà un’occasione a Borean che è un talento del nostro gruppo”.

Intanto, stamane 1° agosto il gruppo ha annunciato risultati in salita nel primo semestre. Philippe Donnet ha commentato: “Nel 2018 abbiamo accumulato la cassa che proviene dal nostro business ordinario e in più abbiamo iniziato a ricevere cassa relativa a proventi da dismissioni. Siamo in corso di definizione della nuova strategia, che vuol dire allocazione di questa cassa. Quando saremo pronti, cioè il 21 novembre di quest’anno, presenteremo la nuova strategia e come intendiamo usare queste risorse finanziarie”.