Generali, Donnet: “Focalizzato su attuazione Piano 2021 e sul nuovo”

(Teleborsa) – “Sono focalizzato sulla realizzazione del piano 2021, non è scontato avere risultati così solidi in un contesto così’ sfidante”. Così il Ceo ddel Gruppo Generali, Philippe Donnet durante il briefing con la stampa, in seguito alla presentazione dei solidi risultati del semestre.

Generali ha annunciato la prossima revisione del Piano il 15 dicembre, ma un CdA a fine settembre si preoccuperà di mettere a punto la lista per il nuovo Board. A questo proposito, Donnet non ha voluto fare commenti sui rumors che parlano di dissapori con gli azionisti del Leone di Trieste. “Non commento voci, rumors e quello che si dice in CdA”, ha precisato il Group Ceo, ribadendo “sono focalizzato nel fare il mio lavoro nell’interesse di tutti gli investitori di questo gruppo e sull’Investor Day per presentare il piano strategico“.

Il Cfo del gruppo, Cristiano Borean, ha parlato invece di nuove potenziali operazioni di M&A, affermando che vi sono ancora 800-900 milioni in cassa per acquisizioni. “L’M&A è il nostro modo preferito per utilizzare la cassa, anche se le acquisizioni non sono un obbligo ma un modo per creare valore per gli azionisti ed è così che le vogliamo gestire”, ha affermato il Cfo, confermando la preferenza per questo impiego della cassa piuttosto che per un buyback o un dividendo straordinario.

A proposito delle recenti alluvioni in Europa, Borean ha anticipato che l’impatto è limitato a circa 200 milioni a livello di risultato operativo e combined ratio ed ha fatto cenno ad una copertura riassicurativa che copre interamente sopra i 100 milioni di danni per ogni singolo evento.