Generali, Del Vecchio: “Quota Delfin destinata a salire in modo consistente”

(Teleborsa) – “Quello in Generali è per Delfin un investimento finanziario a lungo termine, particolarmente interessante ai prezzi attuali e pertanto destinato a salire in maniera consistente”. Lo ha dichiarato il Presidente di Delfin, Leonardo del Vecchio, in merito alla partecipazione del detenuta in Generali, che l’imprenditore ha continuato ad incrementare nelle ultime settimane.

Secondo quanto emerge dalle comunicazioni di internal dealing il numero uno di Luxottica, tra il 19 e il 22 ottobre, ha acquistato complessivamente uno 0,1% in varie operazioni salendo così a circa il 3,4% nel capitale del Leone di Trieste. “Ho fiducia nel management di Generali e credo che con l’impegno di tutti i soci sia possibile costruire un grande futuro per questa compagnia”.

Non solo Del Vecchio ha reso più corposa la sua quota. Anche Francesco Gaetano Caltagirone nelle ultime settimane aveva comprato quote del Leone di Trieste. Attraverso la società Fincal ha rilevato 1,4 milioni di azioni, pari a circa lo 0,09% del capitale, arrivando al 4,536%.