Generali definisce il suo primo Green Insurance Linked Securities Framework

(Teleborsa) – In linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo, Generali annuncia di aver sviluppato il suo primo “Green Insurance Linked Securities Framework” (Green ILS Framework). Un’iniziativa strettamente connessa al “Green Bond Framework” di Generali, pubblicato a settembre 2019.

Anche il nuovo Framework – fa sapere Generali – ha ricevuto la second party opinion da parte di Sustainalytics. Le Insurance Linked Securities sono strumenti finanziari alternativi per il trasferimento del rischio assicurativo presso investitori istituzionali. Il valore di tali strumenti dipende principalmente dalla probabilità che si verifichino gli eventi assicurati e il relativo rendimento è de-correlato dal mercato finanziario. Le Green ILS – spiegano da Generali – sono caratterizzate dall’investimento del collaterale in asset ad impatto ambientale positivo e dall’allocazione del capitale trasferito a iniziative sostenibili, in particolare investimenti in asset green e supporto all’emissione di polizze green, in conformità con criteri di selezione ed esclusione predefiniti.

“Il Green Insurance Linked Securities Framework di Generali – ha commentato il Group CFO di Generali Cristiano Borean – è un ulteriore passo della nostra strategia di sostenibilità e una conferma dell’impegno del nostro Gruppo in tale ambito. Dimostra inoltre l’approccio innovativo alla gestione del capitale in linea con la strategia Generali 2021 e l’impegno a lungo termine nel mercato delle Insurance Linked Securities”.