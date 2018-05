Generali, cresce l’utile netto del primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Utile netto in salita per Generali che ha chiuso il primo trimestre con un risultato pari a 581 milioni in crescita dell’8,6% rispetto ai 535 milioni dello stesso trimestre dello scorso anno. Il risultato operativo è aumentato a 1,253 miliardi (+4,9%).

Il Combined ratio si è attestato a 91,4% (-1,6 p.p.). Il Return on Equity (RoE) operativo annualizzato a 13,2%, in linea con il target che prevedeva un livello superiore al 13%.

In crescita i premi, che hanno raggiunto i 18,6 miliardi di euro (+2,5%) grazie allo sviluppo di entrambi i segmenti di business. Con riferimento alle linee di business, il Vita evidenzia un aumento del 3%. Anche i premi del segmento Danni evidenziano una crescita (+1,4% a termini omogenei).

La raccolta netta a si è attestata a 2,4 miliardi di euro; “il calo del 20,7% deriva dall’approccio strategico volto ad incrementare la redditività del portafoglio vita, riflessa anche nel valore della nuova produzione e nell’andamento dei prodotti di risparmio tradizionali, i cui premi emessi flettono del 4,3%, soprattutto in Italia, Germania, Austria, Paesi dell’Europa centro-orientale & Russia (ACEER) e Spagna”.

Il Chief Financial Officer (CFO) di Generali, Luigi Lubelli, ha commentato: “Prosegue lo sviluppo del business e la generazione di valore, testimoniati da un lato dalla crescita dei premi, dalla robusta raccolta netta Vita e dagli Asset Under Management in aumento, dall’altro dall’ulteriore miglioramento del Combined Ratio e della redditività della nuova produzione Vita. I risultati del primo trimestre ci fanno guardare con ottimismo al resto dell’anno, che vedrà il completamento con successo del piano strategico”.