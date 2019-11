Generali Country Italia attiva per Venezia modello gestione emergenze “Generali Qui per Voi”

editato in: da

(Teleborsa) – Generali Country Italia interviene a sostegno della città di Venezia, colpita dall’emergenza acqua alta che ha causato gravissimi danni a monumenti e privati.

Per esprimere vicinanza al territorio lagunare, le tre compagnie del Gruppo operanti in Italia – Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e Genertel/Genertellife – hanno avviato una serie di iniziative a favore dei clienti nelle aree colpite, fra cui agevolazioni, sospensione, proroga e dilazione dei premi.

Per una celere gestione dei sinistri Generali Italia ha, sin da subito, attivato gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi catastrofali “Generali Qui per Voi” ed il numero verde 800.867.222 dedicato alle informazioni e alle denunce dei sinistri. Il Team Eventi Naturali “Qui Per Voi” di Generali Italia è intervenuto direttamente sul posto, con la presenza di personale qualificato, servendosi di periti, fiduciari e tecnici per un primo accertamento dei danni della zona colpita.

I clienti di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni possono rivolgersi alle agenzie presenti sul territorio, i clienti di Genertel possono contattare il numero verde 800.20.20.20 e quelli di Genertellife il numero verde 800.20.20.90.