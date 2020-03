Generali costituisce Fondo da 100 milioni per fronteggiare emergenza Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi ieri sotto la Presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha deciso di costituire un Fondo Straordinario Internazionale fino a 100 milioni di euro per fare fronte all’emergenza Covid-19 a livello internazionale.

“Con questo fondo straordinario internazionale mettiamo a disposizione risorse immediate e concrete per rispondere all’emergenza Covid-19” , hanno affermato il Presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, e il Group CEO, Philippe Donnet. “Generali – hanno aggiunto – vuole essere leader negli sforzi della comunità internazionale per fronteggiare quella che è sia una crisi sanitaria sia una crisi economica, e che può essere affrontata solamente con l’impegno di tutti. Siamo parte della storia italiana ed europea e, come accaduto in passato, facciamo e faremo del nostro meglio per contribuire al benessere della collettività”.

Il Fondo, i cui interventi saranno rivolti principalmente in Italia, ma anche negli altri Paesi in cui Generali opera, prevede iniziative immediate per 30 milioni per rispondere velocemente alla crescente emergenza, da destinare a emergenze straordinarie in Italia, finanziando le priorità che verranno definite insieme al Servizio Sanitario Nazionale e alla Protezione Civile , ed iniziative di medio periodo per favorire il recupero delle economie dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi, dedicate alle famiglie in difficoltà ed alle PMI dei settori più coliti.

Al Fondo potranno contribuire anche i dipendenti di Generali.