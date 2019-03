Generali completa cessione controllate estere a Life Company

editato in: da

(Teleborsa) – Generali ha completato la cessione integrale della sua partecipazione in Generali Worldwide Insurance Company Limited e Generali Link alla Life Company Consolidation Group. L’operazione era stata annunciata nel luglio 2018.

In relazione all’offerta in ambito employee benefits, Generali Worldwide (che verrà rinominata Utmost Worldwide) continuerà la sua attività e opererà in qualità di partner del network employee benefits di Generali per assistere i clienti attuali e quelli che saranno acquisiti in futuro.

Generali manterrà il portafoglio health di Generali Worldwide nei Caraibi, che sarà gestito dalla divisione global health di Gruppo. In questo modo Generali manterrà la sua presenza nella regione, con l’obiettivo di rafforzarla ulteriormente in linea con la propria strategia di crescita sostenibile ed eccellenza nei servizi.