Generali completa cessione attività in Belgio

(Teleborsa) – Assicurazioni Generali ha completato la cessione della propria intera partecipazione detenuta in Generali Belgium SA a Athora Holding Ltd. in linea con gli accordi annunciati al mercato il 18 aprile 2018.

L’operazione – spiega una nota del Gruppo – rientrava nell’ambito della strategia di “ottimizzazione della presenza geografica” e di “miglioramento dell’efficienza operativa” e dell’allocazione del capitale.

Dopo la cessione di Generali Belgium, Generali continuerà ad essere presente nel paese fornendo le soluzioni assicurative e di assistenza di Global Business Lines e Europ Assistance.