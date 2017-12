Generali cede la controllata irlandese Generali PanEurope

(Teleborsa) – Generali ha firmato un accordo con Life Company Consolidation Group (LCCG) per la cessione della sua intera partecipazione in Generali PanEurope.

L’operazione, spiega il Leone di Trieste in una nota, “rientra nell’ambito della strategia del Gruppo volta ad ottimizzare la presenza geografica, migliorare l’efficienza operativa e l’allocazione del capitale”.

Il contributo di Generali PanEurope al risultato operativo di Gruppo e` stato pari a circa 20 milioni di euro nell’esercizio 2016. In particolare, la societa` restera` attiva nel segmento employee benefits e operera` in qualita` di partner irlandese del network Generali Employee Benefits (GEB) per assistere i clienti attuali e quelli che saranno acquisiti in futuro.

In seguito a questa operazione Generali ricevera` un corrispettivo iniziale pari a 230 milioni di euro (a cui saranno aggiunti gli interessi maturati alla chiusura dell’operazione) e un possibile corrispettivo differito fino ad un massimo di 10 milioni di euro che sara` corrisposto trascorsi 12 mesi dalla chiusura dell’operazione. Il corrispettivo sara` soggetto ad adeguamento alla chiusura dell’operazione.

Inoltre, Generali ricevera` circa 56 milioni di euro quale rimborso di alcuni finanziamenti infragruppo; pertanto l’ammontare complessivo che verra` corrisposto a Generali al closing sara` di circa 286 milioni d euro.

La transazione avra` un impatto positivo in termini di solvibilita` di Gruppo, permettendo un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 0,4 punti percentuali; si prevede che la cessione comportera` una plusvalenza al netto delle imposte pari a 56 milioni di euro.