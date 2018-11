Generali brinda in borsa al piano strategico

editato in: da

(Teleborsa) – In buon rialzo il titolo Generali Assicurazioni a Piazza Affari, dove mostra una salita del 2,05% dopo la presentazione del piano strategico triennale. Il business plan prevede tra le tante cose un aumento degli utili per azione, dividendi in crescita fino al 65%, rendimento più elevato per gli azionisti, focalizzazione sui mercati assicurativi ad alto potenziale, aumento della leadership in Europa.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Leone di Trieste rispetto all’indice di riferimento.

Lo status tecnico di Generali Assicurazioni mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 14,33 Euro, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 14,54. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)