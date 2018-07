Generali avvia cessione di Guernsey, Generali Worldwide e Generali Link

editato in: da

(Teleborsa) – Generali ha firmato un accordo con Life Company Consolidation Group per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Worldwide Insurance Company Limited e Generali link. Generali Worldwide Insurance Company Limited ha sede a Guernsey ed è specializzata nella gestione patrimoniale basata sul ramo vita e nell’offerta di soluzioni employee benefits per una clientela globale, che comprende società multinazionali, personale locale ed espatriati, in tutti i Paesi in cui opera.

Generali link ha base in Irlanda e fornisce servizi condivisi nell’ambito dell’amministrazione di fondi e polizze, assiste Generali Worldwide e Generali PanEurope dac, acquisita recentemente da LCCG e rinominata Utmost PanEurope dac

L’operazione rientra nell’ambito della strategia del Gruppo volta a ottimizzare la presenza geografica, migliorare l’efficienza operativa e l’allocazione del capitale.

Frederic de Courtois, Group CEO Global Business Lines & International, ha commentato: “Questo accordo conferma il nostro impegno per completare entro l’anno il piano di ottimizzazione della presenza di Generali nel mondo. Con un ammontare complessivo delle operazioni pari a oltre 1,5 miliardi, significativamente superiore all’obiettivo iniziale di 1 miliardo di euro, Generali sta dimostrando la sua capacità di perseguire con successo gli obiettivi del piano strategico”.

A pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni Generali viaggia in timido rialzo dello 0,58%