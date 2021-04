Generali, assemblea approva bilancio e dividendo. Donnet accenna a nuovo Piano

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea di Generali ha approvato il bilancio 2020 con il voto favorevole del 99,85% del capitale rappresentato, pari al 51,52% dell’intero capitale sociale. Anche la proposta di distribuzione di un dividendo ha ricevuto una larga adesione, con il voto favorevole del 98,726% del capitale rappresentato in assemblea.

“Grazie per l’approvazione così massiccia a un bilancio che veramente lo meritava”, ha commentato il Presidente Gabriele Galateri di Genola, ribadendo che il Gruppo è “pronto a fare la propria parte” per la ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica e che “la convergenza degli sforzi pubblico-privato” è in grado di “far ripartire l’economia”. Il Recovery Plan – ha aggiunto – può rappresentare un “motore della trasformazione necessaria per la nuova fase” e dovrà privilegiare infrastrutture, educazione, innovazione e ricerca.

Il Ceo Philippe Donnet ha invece fatto cenno al nuovo piano industriale triennale, già in via di definizione, ribadendo che il Gruppo è vicino alla “piena realizzazione” del Piano Generali 2021 ed è riuscito a conseguire “importanti risultati in tutti e tre i pilastri che compongono la strategia”. Il manager ha anticipato che il nuovo piano sarà “in continuità” con l’attuale e “contribuirà a continuare a creare valore sostenibile nel lungo periodo”.

Donnet ha parlato di “obiettivi ambiziosi di crescita” e della necessità di “afforzare la capacità del gruppo di produrre risultati sostenibili nel tempo”.