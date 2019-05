Generali, assemblea approva bilancio 2018. CdA conferma deleghe a Galateri e Donnet

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Generali riunitasi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018, chiuso con un utile netto di 1,4 miliardi di euro, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di 0,90 per ciascuna azione che verrà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2019. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 20 maggio 2019.

È’ stato inoltre eletto, previa determinazione del numero dei suoi componenti in 13, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, stabilendone il relativo compenso. Dalla lista di maggioranza presentata da Mediobanca sono stati eletti: Gabriele Galateri di Genola, Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente Rebecchini, Philippe Donnet, Romolo Bardin, Lorenzo Pellicioli, Sabrina Pucci, Alberta Figari, Diva Moriani, Paolo Di Benedetto e Antonella Mei-Pochtler. Da quella di minoranza, presentata da alcuni investitori istituzionali sotto l’egida di Assogestioni, sono stati eletti: Roberto Perotti e Ines Mazzilli. La lista di maggioranza ha conseguito il 60,78% dei voti.

I soci hanno conferito a KPMG l’incarico di revisione legale per il periodo 2021-29, all’esito del processo di selezione istruito e coordinato dal Collegio Sindacale.

L’Assemblea ha inoltre approvato la politica del Gruppo in materia di remunerazione e il Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019 (LTIP19), autorizzando l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 12 milioni di azioni proprie al servizio del LTIP19.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assemblari, ha deliberato sull’attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2019-2021 confermando: Presidente: Gabriele Galateri di Genola, subordinandone l’assunzione delle funzioni all’approvazione delle modifiche statutarie sui limiti di età da parte dell’IVASS e alla conseguente iscrizione della delibera nel competente registro delle imprese; Vicepresidenti: Francesco Gaetano Caltagirone (con funzioni vicarie del Presidente, come da Statuto) e Clemente Rebecchini; Group CEO e Amministratore Delegato: Philippe Donnet, cui sono state confermate le previgenti deleghe di poteri e il ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.