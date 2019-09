Generali, annuncia risultati offerta riacquisto tre serie bond subordinati

editato in: da

(Teleborsa) – Generali annuncia i risultati dell’offerta di riacquisto promossa in data 16 settembre 2019 su tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022.

L’offerta è scaduta venerdì 20 settembre 2019 ed ha sollecitato offerte valide per il riacquisto di 252 milioni di sterline circa di valore nominale per il bond “GBP 495.000.000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Notes”, di 448 milioni di euro per il titolo titolo “€750.000.000 Fixed/Floating Rate Notes due July 2042” e di 780 milioni di euro per il bond “€1.250.000.000 Fixed/Floating Rate Notes due December 2042”, quest’ultimo accettato per un valore inferiore alla domanda pari a 265 milioni e 800 mila euro (fattore di riparto pari al 38,4%).

La definizione del prezzo finale per ciascuna Serie di Titoli avverrà nella giornata odierna (Data del Pricing). In seguito alla sua determinazione Generali annuncerà se accetterà valide offerte di titoli di ogni serie e, in questo caso, l’ammontare finale di accettazione (Final Acceptance Amount) ed il prezzo di acquisto.