Generali, Alleanza presenta Valore Futuro+ ed Extra Pop

(Teleborsa) – Con l’obiettivo di conciliare l’investimento sui mercati finanziari e la protezione del capitale, Alleanza Assicurazioni, società di Generali Country Italia, ha lanciato Valore Futuro+ e Extra Pop, due nuove soluzioni di investimento per famiglie e giovani, che presentano caratteristiche innovative di protezione.

Soluzioni nate in un contesto che, secondo la Società, “vede emergere il bisogno di consulenza finanziaria per supportare le scelte di investimento delle famiglie italiane”. Dalla Ricerca Consob sulle scelte di investimento delle famiglie emergono, infatti, da parte degli italiani, una bassa propensione al rischio e una scarsa conoscenza delle opportunità dei prodotti offerti dal mercato quando si tratta di investire i propri risparmi. Secondo i dati solo 1 italiano su 10 sarebbe, infatti, in grado di associare il corretto livello di rischio a ogni tipologia di investimento. Se – come rileva la Consob – il risparmio delle famiglie italiane in rapporto al reddito disponibile è robusto, l’attitudine a gestire le risorse familiari nell’ambito di un processo strutturato di pianificazione e controllo è, tuttavia, ancora poco diffusa.

A soli due mesi dal lancio Valore Futuro+ ed Extra Pop hanno raccolto oltre 220 milioni di euro e sono state scelte da oltre 25.000 clienti che, in 3 casi su 4, hanno deciso di incrementare il livello di protezione sottoscrivendo coperture protection aggiuntive. Entrambi i prodotti sono strutturati in modo da garantire un equilibrio tra solidità e diversificazione grazie alla storica Gestione Separata Euro San Giorgio e “Opportunità Protetta”, la nuova linea di investimento nei mercati azionari costituita da tre fondi.



Valore Futuro+ – Valore Futuro+ è una soluzione multiramo che, grazie a un evoluto meccanismo di protezione, permette di cogliere le opportunità sui mercati finanziari e, allo stesso tempo, proteggere il capitale investito su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Valore Futuro+ consente, inoltre, di aumentare le opportunità di guadagno attraverso la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in caso di eventuali ribassi dei mercati finanziari.

Extra Pop – Extra Pop è, invece, un piano di risparmio particolarmente adatto ai giovani che vogliono realizzare progetti familiari o personali. Attraverso un accumulo sistematico di risparmi, Extra Pop permette di ripartire l’investimento nel tempo, scegliendo il livello di protezione del capitale. Questa nuova soluzione è dedicata a chi desidera costruire un piano innovativo, dinamico e al tempo stesso protetto per far crescere i propri risparmi nel lungo periodo e quindi realizzare i propri obiettivi. Presenta alti livelli di flessibilità e consente al cliente di variare l’importo dei versamenti del piano, effettuare versamenti aggiuntivi sin da subito, saltare il versamento del premio ricorrente e riprenderlo successivamente o riscattare una parte del capitale in caso di necessità.