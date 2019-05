Generali alle prese con l’Assemblea sulla governance

editato in: da

(Teleborsa) – Riflettori puntati su Generali, nel giorno in cui si terrà l’Assemblea per approvare il bilancio 2018 e il dividendo da 90 centesimi per azione (85 centesimi nel 2017). Il Leone di Triste ha chiuso lo scorso anno con profitti record, in crescita del 9,4% a 2,3 miliardi di euro.

All’ordine del giorno anche il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che dovrebbe avvenire nel segno della continuità. Prevista la riconferma del Presidente Gabriele Galateri di Genola, al suo terzo mandato, e dell’Amministratore Delegato Philippe Donnet, che oggi illustrerà il piano industriale triennale al 2021 orientato a consolidare il peso del gruppo in Europa.

Positivo l’andamento del titolo a Piazza Affari: +0,32%.