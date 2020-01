Generali aderisce a iniziativa ONU Net-Zero Asset Owner Alliance

editato in: da

(Teleborsa) – Generali continua la lotta al cambiamento climatico entrando nella Net-Zero Asset Owner Alliance, un gruppo di 18 fondi pensione e compagnie assicurative, nato su iniziativa delle Nazioni Unite (ONU), che si impegna a ridurre a zero l’emissioni nette di gas serra dei propri portafogli per evitare un aumento della temperatura globale oltre l’obiettivo di Parigi di 1,5°C.

Questo risultato sarà perseguito non attraverso il disinvestimento, bensì lavorando a stretto contatto con le società in portafoglio al fine di cambiare i loro modelli di business, adottando pratiche rispettose del clima e impostando idealmente un obiettivo di zero emissioni nette. Gli asset totali gestiti dai membri di Alliance superano i 4,3 trilioni di dollari.

Nel 2020 l’associazione si concentrerà su tre aree chiave: progredire nella misurazione e rendicontazione; coinvolgere le società in portafoglio per perseguire l’obiettivo di zero emissioni nette; coinvolgere i decisori pubblici nell’attivazione di politiche mirate a raggiungere un’economia a zero emissioni.

“Siamo orgogliosi di essere parte di Net-Zero Asset Owner Alliance: è un passo coerente con la nostra intenzione di allineare il portafoglio degli investimenti agli impegni di lungo termine – ha dichiarato Tim Ryan, Group Chief Investment Officer and CEO Asset & Wealth Management di Generali – . Come operatori finanziari sentiamo la responsabilità di contribuire al raggiungimento della neutralità dal carbone entro il 2050″.