Generali, accordo con Athora per cessione attività in Belgio

(Teleborsa) – Assicurazioni Generali, tramite le proprie controllate, ha firmato un accordo con Athora Holding per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Belgium, società assicurativa attiva principalmente nel segmento vita. L’operazione rientra nell’ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell’efficienza operativa e dell’allocazione del capitale.

In seguito a tale accordo, Generali riceverà un corrispettivo iniziale per la cessione della partecipazione pari a 540 milioni di euro soggetto a limitati adeguamenti alla chiusura dell’operazione, in linea con la prassi di mercato.

Il Gruppo prevede che la transazione abbia un impatto positivo in termini di solvibilità di Gruppo, con un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 2,6 punti percentuali. Il contributo di Generali Belgium all’utile netto di Gruppo e` stato pari a 22 milioni nell’esercizio 2017.

La cessione comporterà a livello consolidato una plusvalenza pari a circa 150 milioni che sarà registrata alla chiusura della transazione. L’operazione e` soggetta, inter alia, all’approvazione delle autorità competenti e il suo completamento è previsto nel corso del secondo semestre del 2018.

Il Gruppo Generali rimarrà presente in Belgio continuando a fornire soluzioni assicurative e di assistenza attraverso le sue Global Business Lines nonché attraverso il Gruppo Europ Assistance.