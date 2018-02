General Motors, quarto trimestre in perdita. Pesa la riforma fiscale

(Teleborsa) – General Motors annuncia di aver chiuso il 2017 con utili operativi che hanno raggiunto i massimi di 12,8 miliardi ripetendo il record del 2017.

Nel quarto trimestre, il Gruppo ha riportato una perdita pari a 5,15 miliardi contro gli 1,83 mld di profitti dello stesso periodo del 2016. Il gruppo attribuisce il risultato all’ultima riforma fiscale negli Stati Uniti, ma la forte domanda di camioncini e SUV ha spinto il profitto operativo a un record superando le previsioni di Wall Street. Nell’intero esercizio 2017, il gruppo ha riportato una perdita di 3,86 mld rispetto all’utile di 9,42 mld dell’esercizio precedente

I ricavi del quarto trimestre sono scivolati del 5,5% a 37,7 miliardi di dollari, oltre il consensus per 36,5 miliardi di dollari grazie alle forti vendite di SUV in Nord America. Per l’intero anno i ricavi sono scesi del 2,4% a 145,6 miliardi.ù

“Abbiamo in programma di sviluppare questo slancio nel 2018 e oltre concentrandoci sulle opportunità di crescita in molte parti del nostro business”, ha dichiarato Chuck Stevens, Vicepresidente esecutivo e CFO di General Motors.