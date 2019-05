General Motors cede fabbrica e investe in Ohio

editato in: da

(Teleborsa) – Grandi cambiamenti in casa General Motors (GM), intenzionata ad investire in Ohio su pressioni del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Tump, che sta cercando in tutti i modi diinvogliare le imprese automobilistiche USA a tornare in Patria.

Mary Barra, CEO dell’azienda statunitense produttrice di autoveicoli, “mi ha informato che GM venderà le sua bellissima fabbrica di Lordstown a Workhorse, dove hanno intenzione di costruire camion elettrici – ha scritto il tycoon newyorkese in un tweet – . GM spenderà anche 700.000.000 di dollari in Ohio in tre posti differenti, creando altri 450 posti di lavoro“.

“Ho lavorato bene con GM per arrivare a questo”, ha aggiunto Trump spiegando che “con tutte le aziende automobilistiche che tornano in USA, e molto altro, gli Stati Uniti sono in forte espansione”.

Alla notizia da parte della società di Detroit di voler chiudere una fabbrica in Ohio, l’inquilino della Casa Bianca aveva inviato la multinazionale a chiudere quelle all’estero e a riportare i posti di lavoro negli Stati Uniti, invece di tagliarne in casa.